В секторе Газа от переохлаждения погиб уже шестой младенец, сообщили в Минздраве Газы.

29 декабря в лагере для беженцев Аль-Маваси погиб Джомаа аль-Батран. 20 дневный младенец замерз в воскресенье утром, его голова была «холодной, как лед», рассказал отец мальчика, Йехия. Его брат-близнец Али был доставлен в реанимацию больницы «Мучеников Аль-Аксы». Его состояние также оценивается как критическое.

Отец сообщил, что мальчики родились на месяц раньше срока и провели всего день в больничной палате. Медики рекомендовали держать младенцев в тепле, но это оказалось невозможным, так как семья из восьми человек живет в палаточном лагере без грелок и отопления.

«У нас всего четыре одеяла, а температура ночью опускается ниже 10 градусов», — рассказал агентству AP отец погибшего мальчика.

Один из имамов снял свою длинную накидку и укутал ею скорбящего отца, говоря: «Согрейтесь, мой брат».

Как отмечает издание, многие из детей в палаточном лагере Аль-Маваси стояли босиком — у них нет даже обуви, не говоря уже о теплой одежде.

На фоне бедственного положения в Газе растет гуманитарный кризис. По данным местных властей, от холода за последние недели погибли уже шесть детей. Многие беременные опасаются рожать, поскольку не знают, как им согреть новорожденных в невыносимых условиях лагеря.

Помимо холода, палестинцев продолжают убивать израильские атаки. 29 декабря израильский удар по больнице Вафы унес жизни по меньшей мере семи человек. Еще восемь погибли в результате атаки в центральной части Газы.

С начала войны в Газе более 90% населения было вынуждено покинуть свои дома. Разрушенная инфраструктура, нехватка продовольствия и лекарств усугубляют кризис, угрожая жизням 2,3 млн жителей сектора.