Американский миллиардер Илон Маск разжег острые дебаты в Германии, публично поддержав ультраправую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). В своем гостевом комментарии для газеты Welt am Sonntag Маск назвал АдГ «последней искрой надежды для этой страны», похвалив подход партии к регулированию, налогообложению и дерегулированию рынка.

Кроме того, Маск имеет значительные экономические интересы в Германии, где на заводах Tesla работают около 14 тыс. человек. При помощи «АдГ» миллиардер хочет продвигать свои интересы в Германии — в этом и весь секрет его поддержки.

Его статья, опубликованная на фоне политического кризиса в Германии после распада коалиционного правительства канцлера Олафа Шольца, вызвала волну возмущения.

Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц осудил высказывания Маска как «навязчивое и претенциозное» вмешательство. Он назвал это «беспрецедентной попыткой внешнего влияния на выборы в дружественной стране».

Со-председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саския Эскен обвинила Маска в попытке «подорвать демократию» и поставила под сомнение его приверженность правам трудящихся.

Кроме того, после публикации комментария старший редактор газеты Welt am Sonntag подала в отставку в знак протеста. Тем не менее, издание отстояло свое решение, заявив, что демократия и журналистика нуждаются в свободе выражения мнений, даже если они вызывают поляризацию.

Политолог из Фрайбургского университета Уве Вагшаль выразил обеспокоенность масштабами влияния Маска. За миллиардером в соцсети X (ранее Twitter) следят 210 млн человек, а его состояние исчисляется миллиардами. «Это колоссальная власть над умами людей», — отметил эксперт, подчеркнув, что Маск способен оказывать значительное политическое влияние.

Вместе с тем, Вагшаль призвал к содержательной дискуссии, а не к эмоциональной реакции на слова Маска. По его мнению, вместо того чтобы обсуждать проблемы немецкой экономики, в обществе вновь появилась тенденция к «отмене» и навешиванию ярлыков.

Вагшаль напомнил, что немецкие политики также нередко вмешиваются в выборы других стран. Так, Мерц открыто выступал против переизбрания Дональда Трампа.

На фоне роста популярности АдГ, которая сейчас занимает второе место в опросах, уступая лишь консервативному блоку ХДС — той самой партии, которую до 2021 года возглавляла Ангела Меркель — поддержка Маска усиливает поляризацию в немецком обществе. Главные партии страны по-прежнему едины в своем обещании не допускать сотрудничества с АдГ на национальном уровне.