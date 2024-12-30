Израильские военные 29 декабря вторглись в последнюю крупную больницу на севере Газы — «Камаль Адван». Солдаты разрушили операционные, главврач Хуссам Абу Сафия, и еще десятки докторов были задержаны. Пациенты, включая тяжелобольных, и медперсонал вынуждены были бежать в Индонезийскую больницу в Бейт-Лахии, которую ВОЗ называет «разрушенной и неработоспособной».

Семья Абу Сафии призвала мировое сообщество вмешаться и добиться его освобождения.

«Мы не знаем, где находится наш отец. Но он невиновен, он спасал жизни жителей Газы», — отмечают близкие главврача.

Свидетели утверждают, что израильские военные бесцеремонно ворвались в операционную, доктора жестоко избили и арестовали вместе с другими сотрудниками, некоторых из них позже отпустили. Израильская армия заявляет, что Абу Сафия якобы связан с ХАМАС, однако никаких доказательств этого нет.

Очевидцы и бывшие заключенные рассказали, что видели доктора в израильской тюрьме Сде-Тейман, однако эти данные не подтверждены. Его местонахождение неизвестно.

Израильские военные сообщили, что задержали более 240 человек, большинство из них — врачи.

Как сообщает Минздрав Газы, израильские солдаты заставили пациентов и персонал раздеться под угрозой избиения.

«Били тех, кто отказывался», — рассказала медсестра Шурук Салех аль-Рантиси. Другой свидетель добавил: «Били резиновыми шлангами, не щадили ни детей, ни стариков».

ХАМАС призвал ООН срочно вмешаться и направить наблюдателей для проверки фактов нападения на больницу. Такого рода насильственные акции составляют военное преступление против человечности, отмечает ХАМАС.

Израиль с начала октября ввел тотальную осаду севера Газы, блокируя ввоз любой гуманитарной помощи. Почти 400 тыс. жителей северных районов оказались в ловушке. «Камаль Адван» был последним действующим госпиталем на севере Газы, где возможно было проводить сложные операции. Как теперь будет функционировать клиника после того, как большинство ее врачей задержали, неизвестно.