Азербайджан отправил в Сирию 200 тонн гуманитарной помощи, которая будет доставлена в город Идлиб. Этот шаг стал частью усилий по укреплению отношений между двумя странами в новом этапе развития Сирии.

Как сообщил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, делегация под руководством заместителя министра иностранных дел Азербайджана Ялчына Рафиева находится с визитом в Сирии. Рафиев провел встречу с министром иностранных дел временного правительства Сирии Эсаадом Хасаном Шейбани в Дамаске.

Во время переговоров Рафиев передал поздравления от азербайджанского руководства в связи с «наступлением новой эры стабильности в Сирии» и выразил готовность Азербайджана оказать поддержку как на дипломатическом уровне, так и в виде гуманитарной помощи. Он отметил, что опыт восстановления освобожденных азербайджанских территорий может быть использован и для восстановления Сирии.

Шейбани, в свою очередь, поздравил Азербайджан с успехами в восстановлении Карабаха и подчеркнул важность национального единства и мирного диалога для стабильности в Сирии. Он отметил, что новый этап в Сирии предполагает усиление социально-экономического развития, политического единства и международного влияния страны.

В ходе переговоров стороны договорились открыть новую страницу в отношениях между Сирией и Азербайджаном, нацеленных на сотрудничество и дружбу. Обсуждается вопрос о возобновлении работы посольства Азербайджана в Дамаске, деятельность которого была приостановлена в 2012 году.

Рафиев сообщил, что Азербайджан планирует открыть свое посольство в Сирии после 12-летнего перерыва. Он передал Шейбани приглашение посетить Азербайджан, которое сирийский министр с удовольствием принял.