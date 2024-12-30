29 декабря Израиль ударил по северо-восточному пригороду Дамаска, убив 11 человек, сообщает ABC News. Тель-Авив утверждает, что ударил по складу оружия в районе промышленного города Адра. По данным израильских СМИ, склад принадлежал силам, поддерживающим режим Башара Асада.

По данным сирийских СМИ, большинство погибших — гражданские лица, никак не связанные с режимом или военными. Израильская армия отказалась комментировать авиаудар, что соответствует ее политике — скрывать и отрицать собственные преступления.

С момента начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Израиль нанес сотни ударов, утверждая, что они якобы направлены против иранских группировок и арсеналов оружия. Эти действия Израиль обосновывает стремлением устранить угрозу со стороны вооруженных формирований в Сирии. Однако в реальности большинство жертв израильских атак — гражданские лица.

С 8 декабря, когда был свергнут режим Асада, Израиль начал масштабную военную кампанию против сирийской инфраструктуры. За последние три недели Тель-Авив нанес уже более 600 ударов по сирийским объектам, стремясь ослабить возможности ПВО и авиации страны.

На прошлой неделе израильские ВВС атаковали склады оружия и системы ПВО в прибрежной провинции Тартус. По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), удары стали самыми мощными за последнее десятилетие и были нацелены на базы, где хранились ракеты класса «‎‎земля-земля».

Помимо Тартуса, Израиль нанес удары по объектам вокруг Дамаска, включая гору Касьюн — на ней расположены радары и системы ПВО, защищающие сирийскую столицу.

Одновременно израильские войска вошли в буферную зону на Голанских высотах, нарушив соглашение 1974 года о прекращении огня. Более того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о планах расширить еврейские поселения в этом регионе, что вызвало международную критику.