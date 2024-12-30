ПОЛИТИКА
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Израильские войска предположительно захватили правительственные здания в Кунейтре на юге Сирии
Израильские войска предположительно вошли в Кунейтру, расположенную на юге Сирии, и взяли под контроль правительственные здания, сообщает ряд СМИ. Согласно их данным, сотрудники были насильно выдворены из офисов. В сети распространяются видеозаписи, запечатлевшие происходящее. Однако подлинность этих материалов пока не подтверждена.
Израильские войска предположительно захватили правительственные здания в Кунейтре на юге Сирии / Others
30 декабря 2024 г.
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