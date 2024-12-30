Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выступил с призывом немедленно прекратить атаки на больницы в секторе Газа. В своем заявлении на платформе X он подчеркнул, что больницы не должны становиться полем битвы.

«Больницы в секторе Газа вновь стали полем битвы, а система здравоохранения находится под серьезной угрозой. Людям в Газе нужен доступ к медицинскому обслуживанию. Гуманитарным организациям нужен доступ для оказания помощи. Прекратите огонь!» — написал Гебрейесус.

По данным гражданской обороны Газы, израильский удар по верхнему этажу больницы «Аль-Вафа» в городе Газа привел к гибели 7 человек, несколько получили тяжелые ранения. Израильская армия утверждает, что удар был нацелен на «центр управления ХАМАС».

В пятницу в ходе рейда израильских сил в больнице «Камаль Адван» были задержаны более 240 палестинцев, включая десятки медицинских работников и директора больницы Хуссама Абу Сафию. Израильские военные утверждают, что больница использовалась как командный центр ХАМАС, а Абу Сафия подозревается в связях с движением.

Органы здравоохранения сектора Газа сообщают, что израильские авиаудары по больнице и ее окрестностям привели к гибели около 50 человек, включая медиков.

Согласно Al Jazeera, военные подожгли здание, что вынудило 350 человек покинуть больницу и найти укрытие в близлежащей школе. Министерство здравоохранения Газы заявило, что пожар распространился на весь комплекс.

ВОЗ осудила нападение на «Камаль Адван» как последний удар по системе здравоохранения региона, оставивший район без крупных медицинских учреждений. Организация также призвала освободить Хуссама Абу Сафию. Amnesty International поддержала этот призыв.

На фоне кризиса ВОЗ доставила гуманитарную помощь в «Индонезийскую больницу» и перевела 10 критически больных пациентов в «Аш-Шифу». Гебрейесус подчеркнул, что международное сообщество должно действовать для защиты медицинских учреждений и мирных жителей Газы.