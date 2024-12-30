Россия в 2024 году по-прежнему остается глобальным лидером по количеству санкций. Как заявил президент РФ Владимир Путин, против страны ввели более 40 тыс. ограничительных мер.

Однако не все эти санкции работают. Как выяснила Financial Times (FT), Россия успешно обходит европейский запрет на продажу роскошных автомобилей. Российские миллиардеры наладили схему контрабанды для доставки элитных машин из стран ЕС. Эти машины поступают в страну по сложным маршрутам, что делает их стоимость значительно выше.

Например, компания AvtoImport рекламирует на сайте Auto.ru BMW 530d M Sport за 7,2 млн рублей ($68,200). Однако проверка показала, что автомобиль все еще находится в Германии и выставлен на продажу за €31,900. Подобные предложения часто сопровождаются наценкой — за свои услуги контрабандисты просят в среднем от €15 тыс. до €19 тыс.

Для обхода санкций контрабандисты используют новые маршруты через Армению, Грузию и неожиданно Южную Корею. Последняя стала особенно популярной благодаря минимальным ограничениям на торговлю с Россией. Смена языковых настроек в бортовой системе автомобиля на русский обходится в дополнительные €300.

ЕС ужесточил контроль за транзитом автомобилей через Беларусь и страны Балтии, однако часть машин все же продолжает поступать этим путем. Например, Mercedes-Benz E220D, зарегистрированный в Германии, был замечен в России после пересечения границы через Беларусь осенью 2024 года.

Некоторые европейские автодилеры утверждают, что не имеют связи с российскими покупателями и что данные их автомобилей копируют для перепродажи. Тем не менее, факт остается фактом: роскошные машины продолжают попадать в Россию, обходя санкционные ограничения, констатирует FT.

Брюссель признает существование проблемы, однако сосредоточен на предотвращении поставок более опасных товаров, таких как продукция военного назначения. Представители ЕС подчеркивают, что контрабанда автомобилей, хоть и вызывает вопросы, не представляет значительной угрозы, особенно если она сопровождается высокими затратами для покупателей.