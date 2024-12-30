Макрон обнажил лицо французского колониализма

Циклон «Чидо» на прошлой неделе оставил французскую Майотту в руинах. Число погибших уже исчисляется сотнями, возможно, тысячами. На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон высокомерно заявил жителям острова, что, не будь французов, они оказались бы в еще худшей ситуации. Как колониальная политика Франции привела к трагедии — разбирался TRT на русском.