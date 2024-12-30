Израиль освободил задержанных в ходе рейдов в Газе палестинцев

Израиль освободил группу палестинцев, задержанных в ходе рейдов в секторе Газа. Международный комитет Красного Креста доставил палестинцев в Европейскую больницу в Хан-Юнусе для проведения медосмотра. Один из освобожденных рассказал, что подвергался различным формам пыток со стороны израильских войск лишь за то, что что он из Газы.