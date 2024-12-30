ПОЛИТИКА
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Израиль освободил задержанных в ходе рейдов в Газе палестинцев
Израиль освободил группу палестинцев, задержанных в ходе рейдов в секторе Газа. Международный комитет Красного Креста доставил палестинцев в Европейскую больницу в Хан-Юнусе для проведения медосмотра. Один из освобожденных рассказал, что подвергался различным формам пыток со стороны израильских войск лишь за то, что что он из Газы.
Израиль освободил задержанных в ходе рейдов в Газе палестинцев / Others
30 декабря 2024 г.
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