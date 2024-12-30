Главврач больницы «Камаль Адван» идет навстречу танку накануне задержания Израилем

В Сети появились кадры того, как доктор Хуссам Абу Сафия, главврач больницы «Камаль Адван» в Газе, идет навстречу израильскому танку перед тем, как его задержали военные. Израильские войска провели рейд, в результате которого сгорела большая часть здания, а пациенты и переселенцы были вынуждены бежать. Доктор Абу Сафия, как сообщается, отказался от приказа израильтян покинуть больницу — последнее крупное медицинское учреждение в северной части Газы. Несмотря на потерю сына и дома во время израильской атаки и ранения, доктор Абу Сафия остался верен своей работе. С момента задержания о нем ничего не слышно, хотя, по неподтвержденным данным, он содержится в центре заключения Сде Тейман.