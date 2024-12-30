ПОЛИТИКА
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Дамаск: украинцы и сирийцы прошли через схожие страдания
После падения режима Асада новый глава МИД Сирии заявил о намерении развивать стратегическое сотрудничество с Украиной
Дамаск: украинцы и сирийцы прошли через схожие страдания
Андрей Сибига и Ахмед аш-Шара / Фото: Reuters / Others
30 декабря 2024 г.

В понедельник новый министр иностранных дел Сирии Асад Хасан аш-Шибани провел встречу с украинским коллегой Андреем Сибигой, где обозначил курс на развитие двусторонних отношений.

«Между нашими странами будет развиваться стратегическое партнерство в политической, экономической и социальной сферах, включая научное сотрудничество», — заявил аш-Шибани. Он также провел параллель между судьбами двух народов: «Сирийский и украинский народы разделяют общий опыт и схожие страдания, через которые мы проходили последние 14 лет».

В ходе визита Сибига также встретился с новым фактическим руководителем Сирии Ахмедом аш-Шара. Украина намерена направить в Сирию 20 партий муки, первая поставка в 500 метрических тонн пшеничной муки уже анонсирована президентом Владимиром Зеленским в рамках гуманитарной инициативы «Зерно из Украины».

Смена власти в Дамаске поставила под вопрос будущее российских военных баз в Сирии - авиабазы Хмеймим в Латакии и военно-морского объекта в Тартусе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что статус военных баз будет предметом переговоров с новым руководством.

Россия также приостановила поставки пшеницы в Сирию из-за неопределенности в отношениях с новым правительством и задержек платежей, сообщили Reuters российские и сирийские источники в начале декабря.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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