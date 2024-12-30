Президент Хорватии Зоран Миланович, которого часто сравнивают с Дональдом Трампом за его популистскую риторику и критику западной поддержки Украины, встретится со своим консервативным соперником Драганом Приморацем во втором туре выборов 12 января.

По данным государственной избирательной комиссии, Миланович получил 49,1% голосов, немного не дотянув до победы в первом туре. Его оппонент Драган Приморац, поддерживаемый правящей консервативной партией Хорватское демократическое содружество (HDZ), набрал 19,35%. Приморац, 59-летний врач и ученый, возвращающийся в политику после 15-летнего перерыва, позиционирует себя как «объединителя», продвигающего семейные ценности и патриотизм.

Даже несмотря на то, что Миланович называет себя левым и представляет Социал-демократическую партию, он является яростным критиком правительства Пленковича, обвиняя его в коррупции и критикуя за чрезмерную покорность требованиям Брюсселя и ЕС.

Премьер-министр Андрей Пленкович представляет эти выборы как голосование о будущем Хорватии в ЕС и НАТО. Он считает Милановича «пророссийским» политиком, угрожающим международному положению страны.

«Миланович — это раковая опухоль хорватской политики», — заявил премьер в начале месяца, повторив утверждение, что президент стремится развернуть Хорватию в сторону Москвы.

Выборы проходят на фоне борьбы 3,8-миллионной страны-члена ЕС и НАТО с высокой инфляцией, системной коррупцией и нехваткой рабочей силы. Хотя президент не может накладывать вето на законы, он имеет право голоса в вопросах внешней политики, обороны и безопасности.

Политическая карьера 58-летнего Зорана Милановича включает пятилетний срок на посту премьер-министра (2011-2016) и президентство с 2020 года. До 2016 года он руководил Социал-демократической партией, первоначально позиционируя себя как борца против праворадикальных движений в стране, в том числе осуждение символики фашистской организации «Усташи», находившейся у власти в балканской стране в 1941-1945 годах.

Как пишет dpa, после вступления в должность президента его риторика приобрела популистский характер, направленный на привлечение как левого, так и правого электората.

Особую известность получила позиция Милановича по украинскому вопросу. Он не только выступил против подготовки украинских военных на территории Хорватии, но и сделал ряд резонансных заявлений. В частности, в мае 2023 года президент провел параллель между украинским приветствием и лозунгами хорватских фашистов: «Нет разницы между «За дом готовы» и «Слава Украине». Это возглас самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убили тысячи евреев, поляков... Не хочу такое слышать в Хорватии».

Свою позицию Миланович обосновывает стремлением уберечь Хорватию от участия в конфликте, который он характеризует как противостояние России с США и НАТО.