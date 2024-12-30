После вторжения в Газу армия Израиля начала массированную бомбардировку палестинского эксклава, изначально используя годами собранную базу данных целей. Когда этот список исчерпался, израильская армия задействовала систему искусственного интеллекта под названием «Хабсора» («Евангелие»), способную быстро генерировать сотни новых целей.

По данным расследования Washington Post, эта программа, разрабатывавшаяся десять лет, стала ключевым элементом военной кампании Израиля. Эксперты называют ее самой передовой военной инициативой в области ИИ из когда-либо развернутых.

«То, что происходит в Газе — предвестник более широких изменений в том, как ведутся войны», — отмечает Стивен Фельдштейн, старший научный сотрудник Фонда Карнеги. «Соедините это с ускорением, которое предлагают эти системы, а также с вопросами точности — и в итоге количество жертв окажется выше, чем можно было представить себе на войне».

Внутренние критики программы утверждают, что использование ИИ способствовало резкому росту жертв среди мирного населения. По данным Министерства здравоохранения Газы, погибли более 45 000 человек, более половины из которых — женщины и дети.

Израиль, в свою очередь, отвергает обвинения, заявляя, что утверждения об угрозе жизням людей из-за использования ИИ «не соответствуют действительности».

По данным ООН, массированные атаки израильской армии вынудили покинуть свои дома девять из десяти жителей сектора Газа. Большинство из 2,3 млн живут в самодельных палатках, страдая от холода и отсутствия базовой инфраструктуры. Число раненых в результате израильских атак превысило 108 000 человек.

Стоит отметить, что «Хабсора» — не единственная система ИИ, используемая израильской армией. Другой инструмент машинного обучения под названием «Лаванда» (Lavender) использует процентную оценку для прогнозирования вероятности принадлежности палестинца к боевой группировке, что позволяет израильской армии быстро генерировать большое количество потенциальных целей среди людей.

Другие алгоритмические программы носят названия «Алхимик» (Alchemist), «Глубина мудрости» (Depth of Wisdom), «Охотник» (Hunter) и «Поток» (Flow), причем последняя, о которой ранее не сообщалось, позволяет военным делать запросы к различным наборам данных.