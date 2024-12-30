Новое руководство Сирии в понедельник утвердило историческое назначение: Майса Сабрин, ранее занимавшая пост первого заместителя управляющего Центральным банком при режиме Башара Асада, стала первой женщиной во главе этого учреждения.

Перед новым руководителем Центробанка стоят серьезные вызовы: стабилизация валюты и валютных резервов, а также разработка политики для обеспечения экономического роста. Инфляция вынуждает сирийцев носить с собой пачки наличных для покупки предметов первой необходимости, а около трети населения страны живет в крайней нищете.

Движение «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), возглавившее свержение более чем полувековой власти Асадов, изначально являлось ответвлением «Аль-Каиды», в связи с чем многие западные страны и ООН до сих пор считают его террористической организацией. Группировка впоследствии разорвала эти связи и неоднократно заявляла о равном отношении ко всем сирийцам.

«Сирийская женщина много лет боролась за свободную родину, которая сохранит ее достоинство и статус, — написал в X временный министр иностранных дел Асад аш-Шибани. — Мы будем работать над поддержкой вопросов женщин и полностью поддерживать их права».

Назначение происходит в период пристального внимания международного сообщества к политике новых властей Сирии в отношении женщин и религиозно-этнических меньшинств. Ранее Турция заявила, что долгосрочный мир в Сирии возможен только через достижение национального согласия. Анкара пообещала поддержать формирование инклюзивной системы управления, обеспечивающей мирное сосуществование различных этнических и религиозных групп.

США, рассматривающие возможность снятия ограничительных санкций с Сирии и ХТШ, заявляют, что хотят видеть формирование инклюзивного правительства. Снятие санкций будет иметь решающее значение для восстановления экономики Сирии, разрушенной более чем десятилетием гражданской войны.