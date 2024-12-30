Министр иностранных дел нового правительства Сирии Асад аш-Шибани объявил в понедельник, что принял приглашение своего саудовского коллеги принца Фейсала бин Фархана посетить королевство.

«Для меня честь представлять свою страну в ходе моего первого официального визита [в Саудовскую Аравию], — написал аш-Шибани в своем аккаунте в X. — Мы рассчитываем на строительство стратегических отношений с нашими братьями в королевстве во всех сферах».

Позже на пресс-конференции с министром иностранных дел Кувейта Абдуллой аль-Яхьей аш-Шибани уточнил, что визит состоится в «первую неделю нового года». По его словам, эта поездка станет жестом доброй воли и шагом к восстановлению роли Сирии в арабском мире. Министр добавил, что планирует выслушать позицию Саудовской Аравии и ускорить усилия по восстановлению своей страны.

Аш-Шибани был назначен главой МИД временным правительством Сирии 21 декабря, став первым руководителем внешнеполитического ведомства после падения режима Башара Асада. Асад, правивший Сирией почти 25 лет, бежал в Россию после того, как антиправительственные группы взяли под контроль Дамаск 8 декабря, положив конец власти партии Баас, находившейся у руля страны с 1963 года.