Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцы, находящиеся в стране без законных оснований, должны покинуть Россию до 30 апреля 2025 года. Мигранты, желающие остаться, обязаны до 30 апреля 2024 года пройти процедуру легализации, включающую постановку на учет, предоставление биометрических и медицинских данных, подтверждение владения русским языком и оформление необходимых разрешений.

Примечательно, что требования указа не распространяются на иностранцев, подписавших контракт с Министерством обороны России и зачисленных на военную службу. Документ дополняет серию ранее принятых ужесточающих мер, включая августовский указ о «режиме высылки».

После теракта в «Крокус Сити Холле» российские власти усилили контроль за трудовыми мигрантами. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, с начала года принято 13 законов по «совершенствованию миграционной политики». В результате с 2025 года срок безвизового пребывания иностранцев сократится вдвое — до 90 суток в год.

Комментируя миграционную политику на «Итогах года», Путин подчеркнул, что миграция является очень «чувствительным и острым» для России вопросом. Российский лидер предложил сокращать количество трудовых мигрантов путем повышения производительности труда и внедрения высоких технологий.

В случаях неизбежного привлечения иностранной рабочей силы Путин призвал к сотрудничеству со странами-партнерами в Центральной Азии, включая развитие сети русских школ и обучение мигрантов языку и традициям России.

Путин также поддержал решение о централизации миграционного контроля в рамках МВД, предложив создать в министерстве «отдельное мощное подразделение» с участием представителей экономических ведомств. Кроме того, президент одобрил запрет на прием в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком.