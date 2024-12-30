С сегодняшнего дня контроль на пункте пропуска «Агарак» на границе с Ираном полностью перешел к армянским пограничникам. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«До сих пор, с момента обретения Арменией независимости, пограничный контроль на пункте пропуска «Агарак» осуществляли служащие Пограничных войск Российской Федерации. Я хочу поблагодарить их за службу», — написал Пашинян в Facebook, пожелав успехов армянским военнослужащим.

Это решение является частью более широкого процесса пересмотра российского военного присутствия в Армении. Еще в октябре 2024 года была достигнута договоренность между Пашиняном и Путиным о том, что с 1 января 2025 года пограничные войска СНБ Армении будут служить на границе с Ираном и Турцией, причем на иранском направлении контроль полностью перейдет к армянской стороне.

Стоит отметить, что российские пограничники находились в Армении согласно соглашению от 30 сентября 1992 года, по которому обе страны примерно поровну обеспечивали их содержание. Ранее, в июле этого года, по требованию Совета безопасности Армении российские пограничники уже завершили службу в ереванском аэропорту Звартноц.

Эти изменения совпали с растущим стремлением Еревана к большей независимости в вопросах безопасности и контроля границ, а также общим охлаждением в армяно-российских отношениях.