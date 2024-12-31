Комиссия по делам заключенных и Общество палестинских заключенных сообщили о смерти четырех палестинских заключенных в израильских тюрьмах. Это произошло менее чем через сутки после гибели еще одного задержанного - Ашрафа Абу Варды.

Погибшими оказались Мохаммед Рашид Ака (44 года), Самир Махмуд аль-Халут (52 года), Зухаир Омар аль-Шариф (58 лет) и Мохаммед Анвар Лабад (57 лет). Информация о смертях поступила через официальные израильские каналы и посредников, включая организацию HaMoked.

Правозащитники назвали происходящее «гуманитарной катастрофой» и обвинили израильские власти в систематическом преследовании палестинских заключенных, большинство из которых содержатся без предъявления обвинений.

Стоит отметить, что все погибшие были задержаны в период с октября по ноябрь 2023 года при различных обстоятельствах. Некоторые из них имели серьезные заболевания до задержания. Так, аль-Халут был арестован прямо в больнице после операции на печени и почках, а Лабад страдал фиброзом печени и диабетом.

По данным палестинских правозащитных организаций, с начала военной операции Израиля в секторе Газа в заключении погибли 54 палестинца. Всего с 1967 года в израильских центрах содержания умер 291 палестинец.

В настоящее время в израильских тюрьмах находятся более 10 300 заключенных, среди которых 89 женщин, не менее 345 детей и 3 428 административно задержанных. Сотни задержанных из сектора Газа, по данным правозащитников, подвергаются насильственным исчезновениям в военных лагерях и центрах содержания.

Правозащитные организации призвали международное сообщество привлечь Израиль к ответственности за военные преступления против палестинских заключенных и ввести санкции против Тель-Авива.