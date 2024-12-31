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Суд выдал ордер на арест президента Южной Кореи
Юн Сок Ёль стал первым действующим президентом в истории страны, в отношении которого выдан ордер на арест. Его обвиняют в подготовке мятежа и злоупотреблении властью
Суд выдал ордер на арест президента Южной Кореи
Юн Сок Ёль / Фото: Reuters / Others
31 декабря 2024 г.

Окружной суд Западного Сеула во вторник выдал ордер на арест отстраненного от должности президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, сообщает информационное агентство Yonhap.

По данным источников агентства, президента обвиняют в организации неудавшегося введения военного положения 3 декабря, подготовке мятежа и злоупотреблении властью. Это первый случай в истории страны, когда действующий президент сталкивается с подобными правовыми мерами.

Накануне объединенная следственная группа, в которую вошли представители Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников (CIO), полиции и следственного подразделения Министерства обороны, объявила о намерении добиваться ареста президента.

Юн Сок Ёль отрицает все обвинения. По его словам, введение военного положения было «актом управления», который должен был предостеречь оппозицию от злоупотребления законодательной властью.

Юридическая команда президента подала в Окружной суд Западного Сеула письменное заявление, в котором утверждается, что CIO не имеет законных полномочий расследовать дело президента по подозрению в государственной измене.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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