Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенес операцию по удалению простаты в медицинском центре «Хадасса» в Иерусалиме. После вмешательства его перевели в укрепленное подземное отделение для реабилитации, чтобы защитить от потенциальных ракетных ударов.

Нетаньяху успешно перенес операцию, находясь под общей анестезией. В его канцелярии сообщили, что состояние премьера стабильное, а сам он уже полностью пришел в сознание. Процедура была запланирована из-за инфекции мочевыводящих путей, связанной с доброкачественным увеличением простаты. Профессор Офер Гофрит, глава отделения урологии, отметил, что операция прошла без осложнений.

Перевод Нетаньяху в подземное отделение связан с обострением обстановки: за день до операции из сектора Газа было выпущено две ракеты, которые, как сообщалось, были перехвачены.

Во время операции обязанности главы правительства временно исполнял министр юстиции Ярив Левин, а министр обороны Исраэль Кац был готов созвать и возглавить чрезвычайный кабмин при необходимости.

Госпитализация Нетаньяху совпала с продолжающимся процессом против него, в ходе которого израильский суд предъявил ему обвинения в мошенничестве и коррупции. Адвокат Нетаньяху попросил окружной суд Иерусалима отменить слушания, на которых премьер должен был дать показания. Суд удовлетворил его просьбу и назначил заседание на 6 января.