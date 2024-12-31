Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил об итогах 12-дневной антитеррористической операции против ДАЕШ. По его словам, задержанные подозреваются в активном участии в организации, финансировании террористической деятельности и связях с зонами конфликтов.

«Мы полны решимости искоренить терроризм из нашей страны через всеобщую борьбу», — заявил министр, подчеркнув важность общественной солидарности в противодействии терроризму.

Параллельно с этим Национальная разведывательная организация (MİT) провела успешную операцию в северном Ираке, ликвидировав группу боевиков PKK во главе с Нусреттином Демиром (кодовое имя «Куртай Батман»). По данным спецслужб, он участвовал в планировании атак на турецких военных в 2021-2022 годах в зоне операции «Коготь-Замок».

Кроме того, прокуратура Измира сообщила о задержании пяти подозреваемых в связях с PKK. При обысках у них изъяли оружие, боеприпасы и цифровые материалы. Задержанные обвиняются в пропаганде терроризма и участии в деятельности террористической организации.

Прокуратура начала расследование в отношении всех задержанных по обвинениям в членстве в террористической организации, пособничестве, финансировании и пропаганде терроризма в социальных сетях.