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Россия и Украина обменялись военнопленными
В результате масштабного обмена военнопленными Россия вернула 150, Украина — 189 военных. Россиян перевезли в Беларусь, где им оказывают необходимую помощь. По словам президента Владимира Зеленского, в числе вернувшихся украинцев — военные, защищавшие «Азовсталь», Чернобыльскую АЭС и остров Змеиный, а также двое гражданских из Мариуполя. В Минобороны РФ заявили, что обмен прошел при посредничестве ОАЭ.
Россия и Украина обменялись военнопленными / Others
31 декабря 2024 г.
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