ПОЛИТИКА
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Ford потерял ключи к соцсетям
Американский автопроизводитель сообщил, что его аккаунт в соцсети X был взломан, в результате чего были опубликованы поддерживающие Палестину лозунги
Ford потерял ключи к соцсетям
Фото: Reuters / Others
31 декабря 2024 г.

Американский автоконцерн Ford сообщил, что его аккаунт на платформе X (бывший Twitter) был взломан.

В результате были опубликованы сообщения с пропалестинскими заявлениями, включая фразы «Свободу Палестине», «Израиль — террористическое государство» и «Все взоры на Газу».

Ford оперативно удалил публикации и заявил, что они не отражают позиции компании.

«Наш аккаунт на X был временно скомпрометирован, и были опубликованы три поста, которые не были санкционированы компанией. Ford и X ведут расследование данного инцидента», — говорится в заявлении. Сообщения успели разойтись по соцсетям, прежде чем их удалили.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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