Американский автоконцерн Ford сообщил, что его аккаунт на платформе X (бывший Twitter) был взломан.

В результате были опубликованы сообщения с пропалестинскими заявлениями, включая фразы «Свободу Палестине», «Израиль — террористическое государство» и «Все взоры на Газу».

Ford оперативно удалил публикации и заявил, что они не отражают позиции компании.

«Наш аккаунт на X был временно скомпрометирован, и были опубликованы три поста, которые не были санкционированы компанией. Ford и X ведут расследование данного инцидента», — говорится в заявлении. Сообщения успели разойтись по соцсетям, прежде чем их удалили.