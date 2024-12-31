Имя Хуссама Абу Сафии хорошо известно в Палестине. Под израильскими обстрелами и бомбардировками он продолжал спасать жизни людей, а возглавляемая им больница «Камаль Адван» пережила множество блокад и военных рейдов. Доктор продолжал работать, несмотря на нехватку всего необходимого – электричества, воды, лекарств, оборудования, медперсонала и автомобилей скорой помощи.

В своем последнем интервью TRT на русском доктор Абу Сафия рассказал о своей семье, имеющей казахстанское гражданство. Вскоре после этого он стал одним из 240 палестинцев, задержанных израильскими военными во время масштабного рейда на больницу «Камаль Адван» в секторе Газа.

Семья доктора выступила с эмоциональным обращением: «Мы не знаем судьбу нашего отца. Мы обращаемся к вам с призывом принять меры, чтобы заставить израильские оккупационные силы немедленно освободить его. Сейчас отец страдает в тюремном заключении. Вы все слышали от свидетелей, что его раздели, избили и использовали как человеческий щит. <...> Стоит отметить, что мы являемся гражданами Казахстана».

История Хуссама тесно связана с Казахстаном, где он получал медицинское образование как неонатолог и встретил свою будущую супругу. После переезда в Газу у пары родилось пятеро детей. В октябре 2024 года семья пережила трагедию – во время израильского авиаудара погиб сын доктора Ибрагим.

Израильские военные утверждают, что больница «Камаль Адван» использовалась как командный центр ХАМАС, а задержанные подозреваются в причастности к террористической деятельности. По сообщению правительства Газы, больница «Камаль Адван» была разрушена, а сотни медработников и раненых вывезены в неизвестном направлении.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выступил с призывом прекратить нападения на медицинские учреждения страны. «Больницы в секторе Газа вновь стали полем битвы, а система здравоохранения находится под серьезной угрозой. Мы повторяем: прекратите нападения на больницы», - заявил Гебрейесус.

По данным Министерства здравоохранения Газы, с начала конфликта 7 октября 2023 года погибло не менее 45 514 палестинцев, более 108 тысяч получили ранения.