Свержение режима Башара Асада удивительным образом изменило политический вектор Сирии. Некогда главный союзник России на Ближнем Востоке теперь выстраивает дипломатические отношения с Украиной.

Президент Владимир Зеленский 30 декабря направил министров иностранных дел и сельского хозяйства в Сирию, чтобы укрепить отношения с новой властью страны после свержения Асада.

В понедельник глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с де-факто лидером Сирии Ахмедом аш-Шара, представляющим группировку «Хайят Тахрир аш-Шам». Переговоры прошли в Дамаске.

«Мы исходим из того, что новая Сирия станет государством, которое будет уважать международное право, включая территориальную целостность Украины», — заявил Сибига.

Асад, бежавший в Москву после падения его режима, ранее признал аннексию Крыма в 2014 году, а также‎ российский контроль над восточными областями Украины. Это привело к разрыву дипломатических отношений между Киевом и Дамаском. Новые власти Сирии пока не пересмотрели решение Асада о признании российской оккупации украинских регионов.

Это не мешает Украине налаживать отношения с Дамаском авансом. В Киеве хотят начать все заново и питают надежды стать крупным внешнеторговым партнером новой Сирии, пишет Financial Times (FT).

13 декабря Россия прекратила поставки зерна Дамаску. Ситуацией решили воспользоваться в Киеве. В рамках программы «Зерно из Украины» страна уже отправила в Сирию 500 тонн пшеничной муки. Первые поставки должны прибыть уже на этой неделе, сообщил Зеленский.

Сибига передал аш-Шара послание Зеленского, заявив, что Киев готов содействовать восстановлению нормальной жизни, стабильности и продовольственной безопасности в Сирии. В своем заявлении Сибига отметил, что первая поставка — лишь начало, и в будущем объем гуманитарной помощи увеличится.

Новый глава сирийского МИД Асад аш-Шайбани также заявил о готовности его страны развивать политическое, экономическое и научное сотрудничество с Украиной.