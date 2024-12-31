Никарагуа перессорилась почти со всеми странами Южной Америки. В августе страна фактически разорвала отношения с Бразилией, теперь дошла очередь и Аргентины.

30 декабря аргентинский суд выдал международный ордер на арест президента Никарагуа Даниэля Ортеги, его супруги и вице-президента Росарио Мурильо, а также ряда чиновников. Буэнос-Айрес обвиняет их в систематических нарушениях прав человека.

Судья Ариэль Лихо объявил свое решение после двухлетнего расследования, основанного на принципе универсальной юрисдикции. Этот принцип позволяет преследовать преступления против человечности независимо от места их совершения. «Это шаг к справедливости для множества жертв», — заявил адвокат Дарио Ричарте, подавший иск.

Обвинения против Ортеги и Мурильо включают убийства, пытки, насильственные исчезновения и преследование политических оппонентов. Дело также затрагивает ключевых представителей государственной, полицейской, военной и парамилитарной структур Никарагуа.

Ричарте, профессор международного уголовного права в Университете Буэнос-Айреса, начал расследование в 2022 году вместе со своими студентами. Формальная жалоба, поданная 26 августа 2022 года, документирует преступления, начавшиеся с протестов 2018 года. Жертвы дали свидетельства на условиях конфиденциальности.

В иске утверждается, что правительство Ортеги организовало «преступный план репрессировать собственное население». Адвокат отметил, что результаты расследования вызывают шок и ужас, подчеркивая жестокость Ортеги и установленного им режима.

Аргентина утверждает, что Никарагуа превратилась в одно из самых репрессивных государств обеих Америк. 22 ноября 2024 года парламент Никарагуа утвердил конституционные реформы, которые предоставляют Ортеге и Мурильо почти полный контроль над государственными институтами.

В августе Никарагуа закрыла 151 неправительственную организацию (НПО), включая местный филиал Торговой палаты США. Всего же за этот год страна лишила юридического статуса более 1500 НПО. Большинство организаций, пострадавших в последнем раунде репрессий, были религиозными группами.