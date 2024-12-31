Российские власти сообщили, что за ночь в воздушном пространстве страны было сбито 68 дронов в восьми регионах страны. По данным Минобороны РФ, больше всего беспилотников — 25 — перехвачено над Брянской областью. В аннексированном Крыму уничтожено 17 дронов, в Краснодарском крае — 11. Еще 10 дронов сбиты над Смоленской областью, два — в Тверской, и по одному — в Ростовской, Курской и Калужской областях.

Российский губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что несколько воздушных целей были уничтожены над Черным морем, а один беспилотник недалеко от берега.

Глава Брянской области Александр Богомаз уточнил: несмотря на «массированную» атаку дронов, пострадавших и разрушений в регионе не зафиксировано. Аналогично, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил отсутствие жертв и повреждений после уничтожения беспилотника в его регионе.

В Смоленской области обломки одного из дронов упали на территорию нефтебазы в Ярцевском районе, что привело к разливу топлива и возгоранию. Губернатор Василий Анохин заверил, что спасательные службы занимаются ликвидацией последствий, и угрозы жилым объектам нет.

В свою очередь, Украина отчиталась, что сбила 43 российских дрона и ракеты в ночь с 30 на 31 декабря. Примерно в 8 часов утра по местному времени по всей стране прозвучали сирены воздушной тревоги.

В командовании украинских ВВС доложили, что российские войска атаковали несколько регионов с применением авиационных ракет и предупредили о возможной угрозе от баллистических ракет. Кроме того, с раннего утра по Украине наносятся удары беспилотниками.

В Киевской области в районе 8 утра произошел взрыв недалеко от города Васильков. Вскоре были слышны взрывы в самом Киеве. Власти города сообщили, что системы ПВО активно работают для отражения атаки. По информации от военной администрации города, обломки ракеты упали на крышу частного дома, но не вызвали пожара или значительных повреждений.