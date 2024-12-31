В израильских тюрьмах за последние сутки скончались пять палестинцев из сектора Газа, задержанных израильскими силами, сообщила организация «Клуб палестинских заключенных». Их смерти произошли на фоне предупреждений палестинских мониторинговых групп о «катастрофических» условиях содержания в израильских тюрьмах.

Ранее сообщалось о гибели еще двух заключенных, включая 61-летнего Самиха Аливи, лидера ХАМАС из Наблуса. Аливи, страдавший серьезными заболеваниями, умер через шесть дней после перевода в медицинский центр, при этом власти Израиля не раскрыли обстоятельства его смерти.

Израильская организация B'Tselem в августе обвинила власти в систематических пытках палестинцев в местах заключения. Доклад под названием «Добро пожаловать в ад» основан на 55 свидетельствах бывших заключенных из сектора Газа, оккупированного Западного берега реки Иордан, Восточного Иерусалима и граждан Израиля. Подавляющее большинство этих заключенных содержались под стражей без суда и следствия.

Группа «Палестинское общество заключенных» сообщила, что с начала войны было совершено более 11 400 арестов — не считая тех, кто был задержан в Газе, где их число исчисляется тысячами. За этот период было издано более 9392 постановлений об административном задержании — как первичных так и продлевающих, в том числе, направленные против детей и женщин.

В последнем докладе группы описаны кампании по задержанию, которые сопровождались «унижениями, жестокими избиениями, угрозами в адрес задержанных и их семей», а также разрушение домов арестованных и разграбление их имущества.