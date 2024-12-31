Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с новогодним обращением к нации, в котором обозначил ключевые внешнеполитические приоритеты страны на 2025 год. В своей речи он уделил ситуации в Сирии и российско-украинскому конфликту.

«Последние недели 2024 года положили начало новой эре в Сирии, с которой нас связывают глубокие исторические, гуманитарные и дружеские отношения. Мы окажем всю необходимую поддержку, чтобы новая эра принесла прочный мир, спокойствие, стабильность и экономическое процветание в Сирии», – заявил турецкий лидер.

Эрдоган также подчеркнул намерение Турции способствовать созданию палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. «Нашим приоритетом остается прекращение войны между Россией и Украиной, нашими соседями по Черному морю, путем установления справедливого мира», – добавил президент.

«Я желаю, чтобы новый год принес благо нашей стране, нашему народу и всему человечеству», – заключил турецкий лидер.