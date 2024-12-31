ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Президент Эрдоган пообещал помочь новой Сирии
В новогоднем обращении президент Турции заявил о поддержке Сирии после падения режима Асада и намерении добиваться мира между Россией и Украиной
Президент Эрдоган пообещал помочь новой Сирии
Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: AA / Others
31 декабря 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с новогодним обращением к нации, в котором обозначил ключевые внешнеполитические приоритеты страны на 2025 год. В своей речи он уделил ситуации в Сирии и российско-украинскому конфликту.

«Последние недели 2024 года положили начало новой эре в Сирии, с которой нас связывают глубокие исторические, гуманитарные и дружеские отношения. Мы окажем всю необходимую поддержку, чтобы новая эра принесла прочный мир, спокойствие, стабильность и экономическое процветание в Сирии», – заявил турецкий лидер.

Эрдоган также подчеркнул намерение Турции способствовать созданию палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. «Нашим приоритетом остается прекращение войны между Россией и Украиной, нашими соседями по Черному морю, путем установления справедливого мира», – добавил президент.

«Я желаю, чтобы новый год принес благо нашей стране, нашему народу и всему человечеству», – заключил турецкий лидер.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us