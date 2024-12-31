Американский предприниматель Илон Маск после президентских выборов в США проживает в арендованном у избранного президента Дональда Трампа доме на территории его поместья Мар-а-Лаго во Флориде.

По данным источников The New York Times, Маск поселился в коттедже под названием Banyan, расположенном в десятках метров от главного дома Трампа.

Аренда коттеджа обходится Маску в $2000 за ночь.

Такое соседство обеспечивает Маску легкий и регулярный доступ к избранному президенту, что вызывает обеспокоенность у некоторых экспертов, отмечающих возможное влияние бизнесмена на политику США.

Ранее Трамп шутил, что не может «отделаться» от Маска, настолько тому нравится его резиденция. Тем не менее в середине декабря миллиардер опроверг информацию о том, что приобретает дом по соседству с флоридской резиденцией Трампа.