Йеменское движение хуситов заявило об ударе гиперзвуковой ракетой «‎Палестина -2» ‎по главному аэропорту Израиля — Бен-Гурион Тель-Авив. Военный представитель хуситов Яхья Сариа уточнил, что движение также выпустило баллистическую ракету «Зульфикар» по электростанции в районе оккупированного Иерусалима. Сариа отметил, что обе ракеты достигли своих целей.

Израильская армия сообщила о перехвате одной из ракет, выпущенных из Йемена. По данным Тель-Авива, ракета не вошла в воздушное пространство Израиля. Однако сирены воздушной тревоги прозвучали в центральных районах страны, вызвав беспокойство среди населения.

Ранее хуситы пригрозили продолжить атаки на Израиль, а также блокировать движение судов в Красном море, пока Тель-Авив не прекратит вторжение в сектор Газа. За последние недели йеменские повстанцы усилили ракетные и дроновые удары, заявляя о поддержке палестинцев в Газе.

Удар по Бен-Гуриону произошел через три часа после агрессивной речи постпреда Израиля при ООН Дани Данон. Дипломат выступил с жестким предупреждением хуситам, пригрозив, что йеменские повстанцы «разделят судьбу ХАМАС и «‎Хезболлы»‎.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также пообещал продолжить удары по хуситам в Йемене. В последние дни Тель-Авив нанес удары по аэропорту в Сане и другим важным объектам инфраструктуры в Йемене. При этом израильтяне ударили по воздушной гавани Саны ровно в тот момент, когда туда на посадку заходил самолет главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебреисуса. Сам глава ВОЗ не пострадал, но сопровождающий его персонал получил ранения.

ООН жестко осудила израильский удар по аэропорту Саны и выразила обеспокоенность эскалацией конфликта, призвав стороны к сдержанности, чтобы избежать дестабилизации региона. Представители РФ при ООН также осудили как ракетные атаки хуситов, так и ответные удары Израиля, назвав их непропорциональными.