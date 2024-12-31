Пять лет спустя после начала пандемии Covid-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вновь призвала Китай предоставить важные данные для выяснения происхождения коронавируса.

Этот призыв звучит на фоне того, как мир отмечает важную веху: пять лет с регистрации первого случая пандемии, которая разрушила миллионы жизней и экономики.

31 декабря 2019 года китайские власти в Ухане впервые сообщили о случаях «вирусной пневмонии», которая позже была идентифицирована как Covid-19. Болезнь быстро распространилась, изменив жизни людей и глобальный порядок. Вирус унес более 7 млн жизней по всему миру, парализовав системы здравоохранения и экономики.

В заявлении 30 декабря ВОЗ подчеркнула, что понимание происхождения коронавируса нужно как для науки, так и для того, чтобы предотвратить заражения в будущем. Без прозрачности и сотрудничества со стороны Китая, по предупреждению ВОЗ, мир не будет готов к будущим пандемиям.

Китай ответил агрессивно, подчеркнув, что уже предоставил ВОЗ все необходимые данные. Пекин утверждает, что с самого начала поделился генетическими последовательностями вируса и информацией о его распространении. Министерство иностранных дел Китая подчеркнуло роль страны в глобальной борьбе с пандемией. Однако МИД по-прежнему отрицает факт искусственного происхождения коронавируса.

Между тем, отчет медицинского агентства США в середине декабря показал, что вирус вероятнее всего был создан искусственно. Однако единого и достоверного научного подтверждения этих слов нет.

Отмечая пятилетие пандемии, ВОЗ подчеркнула необходимость глобального сотрудничества для предотвращения будущих кризисов в области здравоохранения.

Ранее в этом месяце генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус признал, что, хотя были сделаны некоторые успехи, многие слабости глобальной системы здравоохранения никуда не делись. Ситуация во многом стала еще хуже: в США отвечать за все больницы и взаимодействие с медиками будет главный антипрививочник Роберт Кеннеди, а к власти в ряде стран ЕС пришли партии, отрицающие как всеобщую вакцинацию, так и другие меры по сдерживанию вирусов.