После свержения режима Башара Асада тысячи сирийских беженцев, ранее нашедших убежище в Турции, начали массово возвращаться на родину. Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил каналу CNN Türk, что в общей сложности с 8 декабря порядка 35 тыс. сирийцев, находившихся в Турции, уже вернулись на родину.

Сирийцы, стремящиеся вернуться домой, собираются у пограничных пунктов пропуска, таких как Онджюпинар в провинции Килис, где после необходимых проверок им разрешается въезд в Сирию.

По данным ООН, за последние три недели более 50 тыс. сирийских беженцев вернулись домой, несмотря на тяжелую гуманитарную обстановку.

Турецкие власти ожидают, что число возвращающихся будет расти по мере стабилизации ситуации в Сирии. В настоящее время в Турции проживает около 3 млн сирийских беженцев, включая почти 800 тыс. детей, родившихся на турецкой территории, но не имеющих турецкого гражданства.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее заявлял, что Анкара готова содействовать безопасному и добровольному возвращению сирийских мигрантов, а также участвовать в восстановлении Сирии после свержения Асада.

В социальных сетях появляются фотографии и видео, на которых сирийцы празднуют возвращение домой после многолетнего изгнания.

Турция также планирует открыть дополнительные пограничные переходы, чтобы облегчить процесс репатриации для желающих вернуться в Сирию. Ожидается, что в ближайшие месяцы поток возвращающихся сирийцев будет только увеличиваться, особенно с наступлением летнего периода.