В мире, где доступ к цифровому контенту кажется неограниченным, современные пользователи сталкиваются с парадоксом, характерным особенно для нашей эпохи: чем больше возможностей, тем меньше ощущения удовлетворения. Доступность не приводит к свободе выбора. Напротив, она порождает иллюзию свободы.

Как показал недавний опрос среди 2000 американских пользователей стриминговых сервисов, средний человек тратит 110 часов в год, листая эти платформы, пытаясь найти что-то стоящее для просмотра.

Получается, что контента слишком много, а времени слишком мало — своего рода сизифов труд цифровой эпохи — бесконечная борьба с лавиной контента, где время словно ускользает. При этом немалую часть этого времени, опять же, человек тратит на поиск.

Современный человек даже уже не совсем ищет контент, а фильтрует его, старается избежать «лишнего» — того, что не соответствует его настроению, интересам или текущим потребностям.

В этом смысле сегодня процесс открытия и выбора контента превращается в нечто, что поглощает больше времени и усилий, чем когда-либо.

Кроме того, сравнив сегодняшнюю ситуацию, например, с десятилетней давности, мы понимаем, что «изобилие» контента и его доступность не сделала его более качественным или ценным — напротив, стало больше банального и проходного. Избыточность приводит к девальвации.

Также сам квест сквозь дебри «рекомендованного» алгоритмами контента — целое отдельное приключение. Многие отмечают, что огромное количество предложенного контента становится невыносимым. Как подтверждают опросы, все больше людей затрудняются в поиске по-настоящему интересного контента, отмечая, что это стало сложнее, чем раньше.

Согласно исследованию Talker Research, несмотря на то, что количество контента продолжает расти, 41% респондентов отмечают, что большие библиотеки контента создают ощущение перегрузки. Теперь широкий выбор перегружает, нежели помогает — этакий паралич выбора.

Несмотря на все преимущества стриминговых платформ по сравнению с устаревшим кабельным телевидением, такие как разнообразие контента и возможность просмотра в любое время и в любом месте, более половины пользователей остаются недовольными качеством современных сервисов.

По данным исследования, большое количество пользователей (79%) выражает раздражение по поводу дополнительных сборов за эксклюзивный контент. Когда они сталкиваются с такими сборами, большинство (59%) не готовы платить и ищут альтернативные способы просмотра, например, на другой платформе, на которой уже есть подписка (73%), либо просто отказываются от контента и переключаются на что-то другое (77%). Идея отказаться от подписки становится еще более привлекательной: 37% готовы полностью отказаться от сервиса. В ответ на вопрос, чего им не хватает, среди прочего респонденты выделяют удобство интерфейса.

К тому же 69% респондентов в прошлом году не раз сталкивались с ситуацией, когда любимое шоу исчезало из доступных программ без предупреждения.

Не менее важной проблемой является сама процедура отмены подписки, которая иногда становится настоящим испытанием для пользователя. Примерно 23% сталкиваются с трудностью нахождения кнопки для отмены подписки, 39% считают этот процесс сложным или слишком «многоходовым», что также подрывает доверие и лояльность пользователей к платформам.

Исследование, проведенное аналитической компанией UTA IQ несколькими годами ранее, также подчеркивает: избыточное разнообразие предложений на рынке стриминга всё чаще воспринимается как проблема.

В ходе опроса, охватившего 6634 потребителей в США, Канаде, Австралии и Нидерландах, 70% респондентов заявили, что количество стриминговых платформ уже чрезмерно, а 87% выразили опасения относительно роста затрат на подписки. Одним из ключевых раздражителей остается процесс переключения между платформами: 67% пользователей назвали это неудобным, а 58% отметили сложность управления многочисленными аккаунтами.

Более раннее исследование Deloitte также выявило, что 47% американцев испытывают «усталость от подписок», а 56% раздражены изменениями лицензионных соглашений, усложняющими доступ к привычным фильмам и сериалам.

Сегодня проблема доступности контента становится критическим вызовом для стриминговых платформ. По мнению специалистов, фрагментация контента, когда эксклюзивные права на фильмы и сериалы распределяются между множеством платформ, — одна из ключевых причин неудовлетворенности пользователей. Это вынуждает зрителей тратить значительное время на поиск и создает эффект «усталости от подписок». Проблема усложняется из-за устаревших интерфейсов.

В условиях беспрецедентного роста цифровых платформ, где контент генерируется постоянно и в невероятных объемах, человеческое восприятие сталкивается с новым вызовом: как не утонуть в этом океане информации, который часто оказывается не только неинформативным, но и излишне фрагментированным и некачественным?