ПОЛИТИКА
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Турция призвала ЕС вернуться к «золотому времени»
Глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью France 24 призвал вернуть переговоры о членстве в ЕС к объективным критериям, отказавшись от политики идентичности
Турция призвала ЕС вернуться к «золотому времени»
Хакан Фидан / Фото: АА / Others
31 декабря 2024 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал вернуться к тому формату отношений с Евросоюзом, который существовал до прихода к власти во Франции Николя Саркози.

«По нашей оценке, Турции и Европе в целом, Турции и Франции в частности, нужно вернуться к досаркозийским параментрам», — заявил Фидан в интервью французскому телеканалу France 24.

По словам министра, до президентства Саркози (2007-2012) европейские лидеры, особенно из Франции и Германии, рассматривали членство Турции в ЕС как стратегический шаг. «Позже членство Турции стало частью внутренней политики, и на Турцию стали смотреть через призму политики идентичности», — отметил он.

Фидан назвал период 2007-2008 годов «золотым временем» в отношениях между ЕС и Турцией, когда существовала четкая дорожная карта и проводились реформы. Он подчеркнул, что возвращение к процессу, основанному на заслугах, усилит обе стороны: «Турция должна объединиться с Европой, чтобы создать более эффективную силу в регионе».

Говоря о возможности возобновления политического диалога на высоком уровне, Фидан выразил оптимизм, ссылаясь на недавний визит председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен: «У нас сложилось впечатление, что она хотела бы такой возможности, а президент Эрдоган, безусловно, очень заинтересован в продвижении в этом направлении».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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