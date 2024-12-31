Заместитель министра транспорта Казахстана Талгат Ластаев сообщил, что предварительные итоги расследования крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) близ Актау будут обнародованы в течение 30 дней. По его словам, это соответствует стандартам международной авиации.

В настоящее время продолжается полевой этап расследования: фрагменты самолета собираются в специальном ангаре в аэропорту Актау. Для участия в расследовании прибыли эксперты из Международной организации гражданской авиации и Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии. Черные ящики самолета Embraer отправлены в Бразилию для расшифровки, поскольку лайнер был произведен там.

Катастрофа произошла 25 декабря недалеко от города Актау. Самолет Embraer выполнял рейс из Баку в Грозный, но отклонился от курса и, по основной версии, попал под обстрел российской ПВО. На борту находились 67 человек, 38 из которых погибли. Среди пассажиров 42 были гражданами Азербайджана, 16 – России, 6 – Казахстана, 3 – Кыргызстана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет был поврежден «вследствие обстрела с земли» над территорией России. Азербайджан передал Москве три требования: принести извинения, признать вину и наказать виновных, а также возместить ущерб пострадавшим. Алиев отметил, что Россия уже выполнила первое требование, извинившись за случившееся.