ПОЛИТИКА
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Украинская разведка: морской дрон впервые сбил ракетой российский вертолет
Украинская разведка опубликовала видеозапись, на которой, как утверждается, морской беспилотник Magura V5 впервые сбивает ракетой российский вертолет Ми-8. По данным Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, атака ракетами Р-73 «SeeDragon» произошла во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут на западе Крыма. В ГУР добавили, что еще один российский вертолет «получил огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования». По данным Минобороны РФ, российские средства ПВО в ночь на 31 декабря сбили в Крыму 17 беспилотных летательных аппаратов.
Украинская разведка: морской дрон впервые сбил ракетой российский вертолет / Others
31 декабря 2024 г.
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