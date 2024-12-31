ПОЛИТИКА
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Последнее интервью директора больницы в Газе Хуссама Абу Сафии для TRT на русском
Задержанный израильскими военными в Газе директор больницы «Камаль Адван» Хуссам Абу Сафия в последнем интервью для TRT на русском рассказал о членах своей семьи. Все они граждане Казахстана. Сегодня родственники Хуссама Абу Сафия выступили с призывом срочно освободить его. В своем последнем интервью для TRT на русском доктор также рассказал, как вверенная ему больница выживала в режиме непрекращающихся обстрелов.
Последнее интервью директора больницы в Газе Хуссама Абу Сафии для TRT на русском / Others
31 декабря 2024 г.
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