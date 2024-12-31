Федеральный апелляционный суд США подтвердил решение присяжных, которые в 2023 году признали Дональда Трампа виновным в сексуальном насилии против публицистки Э. Джин Кэрролл. Инцидент произошел в 1996 году. Трамп обязан выплатить потерпевшей 5 миллионов долларов компенсации, сообщает агентство Reuters.

Попытка Трампа добиться пересмотра обвинений в клевете также провалилась. Ранее, в начале 2024 года, коллегия присяжных постановила взыскать с Трампа 83,3 млн долларов за клевету и нанесение ущерба репутации публицистки.

Трамп продолжает отрицать вину, утверждая, что никогда не был знаком с Кэрролл и что ее обвинения якобы являются попыткой привлечь внимание к ее мемуарам.

20 января Дональд Трамп официально вступит в должность президента США, несмотря на продолжающиеся судебные разбирательства.

Ранее суд Манхэттена признал Трампа виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации документов Trump Organization. Это было связано с выплатами актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс за молчание о предполагаемой связи в 2006 году.