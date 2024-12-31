31 декабря российская компания «Газпром» начала сокращать объемы поставок газа через территорию Украины. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании, в последний день года через Украину было направлено 37,2 млн кубометров газа, что меньше по сравнению с 42,4 млн кубометров 30 декабря.

Срок действия действующего транзитного соглашения истекает 1 января 2025 года. Если новое соглашение не будет заключено в ближайшее время, поставки российского газа через Украину полностью прекратятся.

Украинские власти ранее заявили, что не будут продлевать соглашение о транзите газа и нефти с Россией, ссылаясь на войну. Президент России Владимир Путин подтвердил, что времени для заключения нового соглашения в 2024 году уже не осталось.

Страны ЕС, включая Словакию и Австрию, уже договорились о получении альтернативных поставок. Однако прекращение транзита станет ощутимым ударом для Молдовы, которая остается зависимой от российского газа.

Эксперты полагают, что остановка поставок через Украину окажет минимальное влияние на рынок, поскольку Евросоюз значительно сократил зависимость от российского газа после начала полномасштабной войны. Россия уступила рынки газовым поставщикам из США, Норвегии и Катара.