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Палестинцы встретят 2025 год в холоде и голоде
Зима усугубила гуманитарный кризис в Газе: тысячи палестинцев, живущих в самодельных палатках, страдают от холода, дождей и нехватки еды
Палестинцы встретят 2025 год в холоде и голоде
Зима усугубила гуманитарный кризис в Газе / Фото: Reuters
31 декабря 2024 г.

С наступлением зимы гуманитарная катастрофа в секторе Газа становится еще более острой. Тысячи палестинцев, укрывающихся в самодельных палатках, страдают от холода, дождей и затоплений. Временные убежища из ткани и нейлона не защищают людей от суровых погодных условий.

До начала израильских атак 7 октября 2023 года в Газе проживало около 2,3 млн человек. По данным ООН, 9 из 10 жителей сектора стали перемещенными лицами, многие из которых вынуждены жить в крайне тяжелых условиях. Отсутствие одежды, одеял и отопительного оборудования делает борьбу за выживание особенно сложной.

Перемещенные семьи сообщают о ночах, проведенных под дождем и в холоде. Палестинец Ияд Абу Авде, чью палатку затопило на стадионе «Ярмук», рассказал, что сильный дождь заставил его семью, включая ребенка с инвалидностью, бороться за жизнь.

«Трагедия, которую мы переживаем, очень тяжела. Мир должен вмешаться», — заявил он.

Мать семейства Иман Габун из лагеря беженцев Шати отметила, что ей и ее пятерым детям, включая младенца, не хватает тепла и защиты от холода.

«Каждую минуту я боюсь за жизнь своего сына, который рискует умереть от холода или утонуть», — сказала она, добавив, что усилия благотворительных организаций остаются недостаточными.

Многие перемещенные палестинцы, которые уже вторую зиму сталкиваются с такими условиями, призывают международные организации срочно вмешаться, чтобы предотвратить дальнейшую катастрофу.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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