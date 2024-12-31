Россия напомнила Греции о невозможности передачи Украине вооружений российского производства без письменного согласия Москвы. Как заявил российский посол в Греции Александр Маслов в интервью порталу Militaire, это предусмотрено межправительственными соглашениями 1995 и 2013 годов о военно-техническом сотрудничестве и поставке продукции военного назначения.

«Это не политическое, а международно-правовое обязательство Греции, которое необходимо соблюдать», — подчеркнул Маслов.

На вооружении Греции находятся зенитные ракетные комплексы «Тор-М1», «Оса» и С-300, купленные у России около 20 лет назад. Ранее Афины рассматривали возможность передачи С-300 Украине, но условием называли установку американских комплексов Patriot на Крите. Однако позже власти отказались от этой идеи, опасаясь угрозы собственной обороноспособности.

Греческий портал Pronews недавно сообщил о возможной передаче Киеву 24 зенитных ракет RIM-7 Sea Sparrow, но власти эту информацию не подтверждали. Греция уже передала Украине 20 БМП в обмен на вооружение из Германии, однако российская сторона критикует такие шаги, заявляя, что это лишь затянет конфликт.

«Что касается якобы проблемы обслуживания имеющихся в Греции образцов российского оружия, то компетентные греческие власти не информировали нас о каких-либо трудностях», — добавил глава дипмиссии.

Представитель греческого правительства Павлос Маринакис ранее отмечал, что Афины не предпримут ни одного шага, который может угрожать силам обороны страны.