ПОЛИТИКА
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Десятки тысяч в Стамбуле вышли на марш в поддержку Газы
В центре Стамбула проходит масштабная демонстрация: тысячи съехались в крупнейший город Турции, чтобы выразить протест 15-месячной израильской агрессии против сектора Газа
Десятки тысяч в Стамбуле вышли на марш в поддержку Газы
Фото: TRT Haber / Others
1 января 2025 г.

В центра Стамбула проходит многотысячный марш в поддержку Газы, жители которой находятся в израильской осаде уже более года.

Демонстрация организована при участии около 400 неправительственных организаций.

В первые часы дня граждане из 81 провинции страны приехали в Стамбул, чтобы принять участие в марше. Десятки тысяч мусульман собрались на утреннюю молитву в центральных мечетях Стамбула: Айя-Софья, Султанахмет, Фатих, Сулеймание и Новой мечети Эминёню.

Позже участники акции отправились на Галатский мост для участия в митинге «Солнце восходит» в поддержку жителей Газы. Центральным лозунгом протеста против израильской агрессии стали слова «Вчера Айя-София, сегодня мечеть Омейядов, завтра — Аль-Акса».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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