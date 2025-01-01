В центра Стамбула проходит многотысячный марш в поддержку Газы, жители которой находятся в израильской осаде уже более года.

Демонстрация организована при участии около 400 неправительственных организаций.

В первые часы дня граждане из 81 провинции страны приехали в Стамбул, чтобы принять участие в марше. Десятки тысяч мусульман собрались на утреннюю молитву в центральных мечетях Стамбула: Айя-Софья, Султанахмет, Фатих, Сулеймание и Новой мечети Эминёню.

Позже участники акции отправились на Галатский мост для участия в митинге «Солнце восходит» в поддержку жителей Газы. Центральным лозунгом протеста против израильской агрессии стали слова «Вчера Айя-София, сегодня мечеть Омейядов, завтра — Аль-Акса».