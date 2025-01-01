Новые удары Израиля по сектору Газа, нанесенные в ночь на среду, привели к гибели по меньшей мере девяти палестинцев, сообщили местныен власти. Большинство погибших — женщины и дети.

Один из ударов пришелся на жилой дом в районе Джабалия в северной части Газы — одной из наиболее разрушенных за время конфликта. По данным местного Минздрава, там погибли семь человек, включая женщину и четверых детей, еще около десяти человек получили ранения.

Другой удар по густонаселенному лагерю беженцев Бурейдж в центральной части Газы унес жизни женщины и ребенка. Их тела доставили в госпиталь «Мучеников Аль-Аксы».

Конфликт, начавшийся 7 октября 2023 года унес уже десятки тысяч жизней. По официальным данным израильской армии, в ходе операции было ликвидировано около 17 тыс. бойцов ХАМАС. Однако данные о жертвах среди мирного населения, по информации Минздрава Газы, достигают более 45 тыс. человек, включая женщин и детей.

Более 90% населения сектора Газа, где проживает 2,3 млн человек, были вынуждены покинуть свои дома. Многие из них проживают в палаточных лагерях на побережье, где зимние дожди и низкие температуры усугубляют и без того бедственное положение жителей эксклава. Уже зарегистрирован не один случай гибели младенцев от переохлаждения.

Попытки международных посредников достичь соглашения о прекращении огня и освобождении заложников пока не увенчались успехом. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявляет о намерении продолжать боевые действия до полного разгрома ХАМАС.