Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва подписал закон, окончательно отменяющий смертную казнь в стране. Около 60 заключенных, ожидавших исполнения приговора, теперь получат тюремные сроки.

Последний раз смертный приговор в Зимбабве приводился в исполнение в 2005 году. Одной из причин столь долгого перерыва стало отсутствие желающих занять должность государственного палача.

Для президента Мнангагвы это решение носит личный характер. В 1960-х годах во время войны за независимость Зимбабве он сам был приговорен к смертной казни за подрыв поезда, но его наказание смягчили до 10 лет тюрьмы. С момента прихода к власти в 2017 году Мнангагва неоднократно публично высказывался против смертной казни и использовал свои полномочия для замены смертных приговоров пожизненным заключением.

Amnesty International приветствовала это историческое событие, назвав его важным шагом для региона и символом надежды для глобального движения за отмену смертной казни. Организация также отметила положительные тенденции в странах Африки, таких как Кения, Либерия и Гана, которые движутся в том же направлении.

На сегодняшний день 113 стран, включая 24 африканские, полностью отказались от смертной казни. Однако Amnesty напоминает, что в 2023 году в мире все еще было зафиксировано почти 1 200 казней, большая часть которых пришлась на Иран и Саудовскую Аравию.