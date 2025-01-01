В непризнанной Приднестровской республике в среду отключили отопление и горячую воду после того, как Россия прекратила поставки газа через Украину. Об этом сообщили в компании «Тирастеплоэнерго».

«Отопления и горячей воды нет», — подтвердила сотрудница компании в телефонном разговоре с агентством Reuters. Она не смогла уточнить, как долго продлится ситуация.

Поставка газа была остановлена с истечением срока действия транзитного соглашения между Россией и Украиной. До этого РФ снабжала Приднестровье газом через Украину, используя этот маршрут для передачи около 2 млрд кубометров газа в год.

Энергетическая компания сообщила, что отключение отопления началось в 7 утра среды. Исключение сделали для больниц и некоторых других объектов социальной инфраструктуры. Жителей призвали утеплить дома, собраться с близкими в одной комнате и использовать электрообогреватели. При этом было строго запрещено использовать газовые и электрические плиты для обогрева из-за риска пожаров и несчастных случаев.

Приднестровье, отколовшееся от Молдовы после распада Советского Союза в 1991 году, живет относительно мирно с 1992 года, когда закончился краткосрочный вооруженный конфликт. Однако около 1 500 российских военных до сих пор дислоцированы в регионе.

Местный парламент в декабре обратился к Кремлю с просьбой договориться с Украиной о возобновлении поставок газа. Москва заявила, что готова защищать своих граждан и военных в Приднестровье, но конкретных решений не предложила.

Молдавские власти обвинили РФ в использовании энергозависимости для дестабилизации ситуации в стране. Москва эти обвинения отвергает, указывая на отсутствие политического контекста в прекращении поставок газа.

13 декабря парламент Молдовы проголосовал за введение чрезвычайного положения в энергетическом секторе из-за угрозы нехватки энергии этой зимой.