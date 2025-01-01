В Стамбуле проходит многотысячный митинг в поддержку Газы

Десятки тысяч мусульман собрались на утренний намаз (молитву) в центральных мечетях Стамбула: Айя-Софья, Султанахмет, Фатих, Сулеймание и Новой мечети Эминёню. На рассвете участники отправились на Галатский мост для участия в митинге «Солнце восходит» в поддержку жителей Газы. #Стамбул #Турция #СолнцеВосходит #Газа #Палестина #митинг