ПОЛИТИКА
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В Стамбуле проходит многотысячный митинг в поддержку Газы
Десятки тысяч мусульман собрались на утренний намаз (молитву) в центральных мечетях Стамбула: Айя-Софья, Султанахмет, Фатих, Сулеймание и Новой мечети Эминёню. На рассвете участники отправились на Галатский мост для участия в митинге «Солнце восходит» в поддержку жителей Газы. #Стамбул #Турция #СолнцеВосходит #Газа #Палестина #митинг
В Стамбуле проходит многотысячный митинг в поддержку Газы / Others
1 января 2025 г.
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