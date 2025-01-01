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Польша во главе Евросовета: стена, ВПК и расширение
Председательство в Совете ЕС перешло к Варшаве: безопасность блока станет ключевым приоритетом
Польша во главе Евросовета: стена, ВПК и расширение
Фото: AP / Others
1 января 2025 г.

С 1 января Польша приняла председательство в Совете ЕС, сменив Венгрию. В течение ближайших шести месяцев Варшава намерена сосредоточиться на укреплении обороны и безопасности блока.

Польское руководство подчеркивает необходимость защиты восточных границ ЕС на фоне российско-украинской войны и напряженных отношений с Беларусью. В связи с этим проект «Восточный щит» — пограничные укрепления на восточных рубежах Польши — может стать одним из центральных приоритетов и выйти за рамки национального масштаба.

Кроме того, одной из ключевых задач Польши станет призыв стран ЕС к увеличению военных расходов и развитию оборонной промышленности.

Польша также планирует активизировать обсуждение замороженных российских активов и поддерживать расширение ЕС на восток, включая Украину и Молдову, о чем еще в начале декабря заявлял министр иностранных дел Радослав Сикорский.

«Мы должны обеспечить темп и качество расширения Европейского Союза», — подчеркнул глава польского МИД.

Энергетическая независимость и безопасность — другой важный пункт польского председательства. В числе других задач обозначены продовольственная безопасность, здравоохранение, а также поддержка устойчивого сельского хозяйства и бизнеса.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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