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Израиль атаковал Газу в первые минуты нового года
В первые минуты 2025 года Израиль нанес удар по дому семьи Абу Захир в лагере беженцев Бурейдж в центре Газы, погибли два палестинца, в том числе один ребенок, многие другие, включая детей и женщин, получили ранения. Тела погибших и раненых были доставлены в больницу «Мучеников Аль-Аксы» в Дейр-эль-Бале. #Газа #Палестина #НовыйГод #Бурейдж #атака #удар
Израиль атаковал Газу в первые минуты нового года / Others
1 января 2025 г.
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